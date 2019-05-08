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День окончания Второй мировой войны отмечают в Европе

08 мая 2019 13:38
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Новости мира. В Европе 8 мая отмечают День окончания Второй мировой войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День окончания Второй мировой войны отмечают в Европе-1

В Париже главные торжества традиционно  проходят на Елисейских Полях. Президент Франции Эммануэль Макрон в окружении военных и ветеранов возложил венок и зажёг пламя у могилы Неизвестного Солдата. После минуты молчания все направились к Триумфальной арке. Несмотря на проливной дождь порядок церемонии, установленный с 1981 года, изменен не был.

# Беларусь помнит # Фотофакт

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