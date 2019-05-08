Иран сократит свои обязательства по ядерной сделке

Новости Ирана. Иран отказался от некоторых обязательств по ядерной сделке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В частности, не будут соблюдаться договоренности по ограничению запасов обогащённого урана и тяжёлой воды.

О принятом решении власти страны уведомили послов Великобритании, Франции, Германии, Китая и России. Действия Тегерана стали ответом на тот факт, что страны-участницы ядерной сделки не предприняли конкретных шагов, чтобы компенсировать Ирану ущерб от санкций США. Из-за этого Тегеран не видит иного выхода, кроме как сократить свои обязательства.