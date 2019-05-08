Прямой эфир

Иран сократит свои обязательства по ядерной сделке

08 мая 2019 13:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Ирана. Иран отказался от некоторых обязательств по ядерной сделке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В частности, не будут соблюдаться договоренности по ограничению запасов обогащённого урана и тяжёлой воды.

Иран сократит свои обязательства по ядерной сделке-1

О принятом решении власти страны уведомили послов Великобритании, Франции, Германии, Китая и России. Действия Тегерана стали ответом на тот факт, что страны-участницы ядерной сделки не предприняли конкретных шагов, чтобы компенсировать Ирану ущерб от санкций США. Из-за этого Тегеран не видит иного выхода, кроме как сократить свои обязательства.

# Международное сотрудничество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
День окончания Второй мировой войны отмечают в Европе
08 мая 2019 13:38

День окончания Второй мировой войны отмечают в Европе

Скончался легендарный композитор Евгений Крылатов – автор «Прекрасного далёка» и «Крылатых качелей»
08 мая 2019 10:18

Скончался легендарный композитор Евгений Крылатов – автор «Прекрасного далёка» и «Крылатых качелей»

В Литве проходит досрочное голосование на президентских выборах
07 мая 2019 12:06

В Литве проходит досрочное голосование на президентских выборах