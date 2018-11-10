Обрушение дороги в Израиле попало на видео

Новости Израиля. В Израиле обвалился участок оживленной автострады. Шоссе проходит вблизи побережья Мертвого моря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее полиция сообщала о нежелательности передвижения по данному шоссе из-за эрозии почвы и возникновения опасных мест на трассе в результате наводнения.