Обрушение дороги в Израиле попало на видео

Новости Израиля. В Израиле обвалился участок оживленной автострады. Шоссе проходит вблизи побережья Мертвого моря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Израиля. В Израиле обвалился участок оживленной автострады. Шоссе проходит вблизи побережья Мертвого моря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Часть дорожного полотна, размытая водой и грязевыми потоками, провалилась, полностью перекрыв движение автомобилей.
Спасателям пришлось эвакуировать людей, заблокированных между размытыми участками дороги. Нескольким спасённым понадобилась медицинская помощь.
Ранее полиция сообщала о нежелательности передвижения по данному шоссе из-за эрозии почвы и возникновения опасных мест на трассе в результате наводнения.