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Обрушение дороги в Израиле попало на видео

10 ноября 2018 17:11
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Новости Израиля. В Израиле обвалился участок оживленной автострады. Шоссе проходит вблизи побережья Мертвого моря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обрушение дороги в Израиле попало на видео-1

Часть дорожного полотна, размытая водой и грязевыми потоками, провалилась, полностью перекрыв движение автомобилей.

Спасателям пришлось эвакуировать людей, заблокированных между размытыми участками дороги. Нескольким спасённым понадобилась медицинская помощь.

Обрушение дороги в Израиле попало на видео-4

Ранее полиция сообщала о нежелательности передвижения по данному шоссе из-за эрозии почвы и возникновения опасных мест на трассе в результате наводнения.

# Дороги # Фотофакт

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