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Особняки голливудских звезд сгорели из-за пожара в Калифорнии

10 ноября 2018 12:18
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Новости США. В Калифорнии по-прежнему не удаётся усмирить лесные пожары. Известно о 10 погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особняки голливудских звезд сгорели из-за пожара в Калифорнии-1

Огонь быстро перемещается. Пламя уже добралось до Малибу и не пожалело особняки голливудских звезд и фотомоделей.

Особняки голливудских звезд сгорели из-за пожара в Калифорнии-4

Всего приказы об эвакуации получили более 200 тысяч жителей США. Бегство из этого пекла представляет смертельную опасность: в своих машинах по дороге к спасению погибли пять человек. Этот пожар уже называют самым разрушительным в истории штата.

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# Пожар # Фотофакт

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