Особняки голливудских звезд сгорели из-за пожара в Калифорнии

Новости США. В Калифорнии по-прежнему не удаётся усмирить лесные пожары. Известно о 10 погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огонь быстро перемещается. Пламя уже добралось до Малибу и не пожалело особняки голливудских звезд и фотомоделей.

Всего приказы об эвакуации получили более 200 тысяч жителей США. Бегство из этого пекла представляет смертельную опасность: в своих машинах по дороге к спасению погибли пять человек. Этот пожар уже называют самым разрушительным в истории штата.

Крупный пожар стёр с лица земли американский город Парадайс