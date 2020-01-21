Стал известен новый состав правительства России

Новости России. Вечером 21 января стал известен новый состав правительства Российской Федерации. Соответствующий указ подписал Владимир Путин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кабмин претерпел некоторые изменения: так, у премьер-министра Михаила Мишустина будет девять заместителей, а не 10, как это было в прежнем составе. Первым заместителем председателя правительства назначен Андрей Белоусов.

Свои посты сохранили глава МИД Сергей Лавров, министр энергетики Александр Новак и министр обороны Сергей Шойгу. Как отметил Президент России, правительство получилось очень сбалансированным, в нем достаточное количество людей, которые работали в прежнем составе, но в то же время очень большое обновление.