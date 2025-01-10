Количество погибших при пожарах в Калифорнии выросло до 10

Количество жертв пожаров в Калифорнии достигло 10. Эвакуированы около 400 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огнем охвачено уже 200 тысяч гектаров земли. В эпицентре стихии – крупнейший мегаполис страны Лос-Анджелес. Пламя уничтожило около 7 тысяч зданий и, несмотря на усилия спасателей, продолжает распространяться. Приказ срочно покинуть свои дома получили уже около 200 тысяч человек. По самым приблизительным подсчетам, ущерб от пожаров в Калифорнии составляет 55 миллиардов долларов.