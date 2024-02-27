Макрон не исключил возможности отправки войск Запада в Украину

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что тема ввода войск в Украину обсуждалась лидерами западных стран, но окончательного решения еще не принято. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что возможны любые варианты развития дальнейших событий и Запад сделает все для того, чтобы Россия не победила в войне. Это заявление было озвучено на пресс-конференции после встречи по вопросам поддержки Украины, инициатором которой выступил Макрон. Во встречах приняли участие около 20 лидеров европейских стран. Цель встречи – показать России, что Запад продолжает оказывать поддержку Украине. Сообщалось также, что ряд стран НАТО планируют узаконить присутствие своих военных на Украине.