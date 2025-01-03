США требуют от президента Владимира Зеленского снижения мобилизационного возраст до 18 лет, и Киев уже подготовился к этому решению, сообщает Служба внешней разведки России. Об этом пишет РИА Новости.

На Западе боятся развала обороны ВСУ, и администрация Байдена стремится не допустить этого, поставляя Киеву лучшее оружие. Однако в Белом доме понимают, что одного материально-технического обеспечения для стабилизации фронта недостаточно. Вашингтон требует от Зеленского снизить призывной возраст, и это решение будет принято в ближайшее время.