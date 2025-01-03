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Небензя сказал, что Германия и Япония никогда не получат места в Совбезе ООН

03 января 2025 12:15
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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Германия и Япония не смогут стать постоянными членами Совета Безопасности ООН. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, реформа Совета безопасности - сложный процесс, требующий кропотливой работы. По словам Небензи, некоторые предложения по реформе наивны и непрактичны.

Небензя сказал, что Германия и Япония никогда не получат места в Совбезе ООН-1

Фото: pixabay

Совет безопасности ООН состоит из 15 членов: пяти постоянных (Россия, США, Великобритания, Китай и Франция) и десяти временных. Постоянные члены обладают правом вето.

Индия и другие страны были избраны непостоянными членами на 2021-2022 годы и призвали к реформе Совета безопасности. Группа четырех (G4), в которую входят Бразилия, Германия, Индия и Япония, требует постоянного членства в СБ ООН и поддерживает друг друга в этом вопросе.

# Международная политика # Василий Небензя

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