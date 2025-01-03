Небензя сказал, что Германия и Япония никогда не получат места в Совбезе ООН

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Германия и Япония не смогут стать постоянными членами Совета Безопасности ООН. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, реформа Совета безопасности - сложный процесс, требующий кропотливой работы. По словам Небензи, некоторые предложения по реформе наивны и непрактичны.