США разрешили командованию ВСУ самим принимать решение о дальности ударов HIMARS

США позволили властям Украины самим решать, насколько далеко будет осуществлен запуск ракет из РСЗО HIMARS, пишет РИА Новости со ссылкой на интернет-издание «Страна.ua».

В публикации говорится, что посол США на Украине Бриджит Бринк заявила, что Вашингтон планирует передать очередные реактивные системы залпового огня HIMARS Киеву в скором времени. А также, Бринк подчеркнула, что на этот раз командованию ВС Украины будет предоставлена возможность самостоятельного определения дальности ударов, осуществляемых при помощи американских артиллерийских ракетных систем.