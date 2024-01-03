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Киев подсчитывает убытки от блокады западных границ

03 января 2024 06:11
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В 210 тысяч долларов обошлась Киеву блокада западных границ. Убытки подсчитала местная инвестиционная компания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Киев подсчитывает убытки от блокады западных границ-1

Итоговая сумма все еще растет. Поскольку протесты польских дальнобойщиков продолжаются. Водители требуют отмены европейских льгот для украинских коллег. В результате забастовки в очередях застряло почти 4 тысячи грузовиков. Сотни фур остаются на границах со Словакией, Румынией и Венгрией.

# Международная политика

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