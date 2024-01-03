Киев подсчитывает убытки от блокады западных границ

В 210 тысяч долларов обошлась Киеву блокада западных границ. Убытки подсчитала местная инвестиционная компания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итоговая сумма все еще растет. Поскольку протесты польских дальнобойщиков продолжаются. Водители требуют отмены европейских льгот для украинских коллег. В результате забастовки в очередях застряло почти 4 тысячи грузовиков. Сотни фур остаются на границах со Словакией, Румынией и Венгрией.