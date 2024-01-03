Эксперты прогнозируют вероятность нового землетрясения в Японии

Число погибших в результате землетрясения в Японии увеличилось до 55, еще 100 пострадали. Эксперты прогнозируют повторные подземные толчки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вероятность нового удара стихии оценивают в 20 %. Землетрясение возможно на следующей неделе. А пока экстренные службы устраняют последствия случившегося 1 января. Тогда зафиксировано почти 150 подземных толчков разной силы. Эпицентр землетрясения магнитудой 7,6 находился на полуострове Ното.