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Эксперты прогнозируют вероятность нового землетрясения в Японии

03 января 2024 06:18
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Число погибших в результате землетрясения в Японии увеличилось до 55, еще 100 пострадали. Эксперты прогнозируют повторные подземные толчки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты прогнозируют вероятность нового землетрясения в Японии-1

Вероятность нового удара стихии оценивают в 20 %. Землетрясение возможно на следующей неделе. А пока экстренные службы устраняют последствия случившегося 1 января. Тогда зафиксировано почти 150 подземных толчков разной силы. Эпицентр землетрясения магнитудой 7,6 находился на полуострове Ното.

# Землетрясение

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