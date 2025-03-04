США приостановили военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп приостановил всю военную помощь Украине. Соответствующее распоряжение передано главе Министерства обороны. Как заявили в Белом доме, это решение будет действовать до тех пор, пока Киев не продемонстрирует добросовестную приверженность миру, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Будет прекращена поставка всей американской техники, включая оружие, перевозимое самолетами и кораблями, а также ожидающее отправки в Польше. Украинская армия не получит современное вооружение, включая установки ПВО, баллистические ракеты класса «земля-земля», системы наведения и реактивную артиллерию дальнего действия. По словам американских чиновников, без новых военных поставок у Украины, скорее всего, хватит оружия до середины года, чтобы продолжать конфликт в нынешнем темпе. Отчасти это заслуга администрации Джо Байдена, которая резко увеличила поставки вооружений Киеву перед возвращением Трампа в Белый дом.