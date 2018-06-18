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США предъявили КНДР 47 требований для полного ядерного разоружения

18 июня 2018 06:37
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Новости Северной Кореи. От Ким Чен Ына требуют полного безоговорочного и скорейшего разоружения, ликвидации ракет, ядерного, химического и биологического оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В противном случае санкции не снимут.

США предъявили КНДР 47 требований для полного ядерного разоружения-1

Напомним, ранее Дональд Трамп объявил о налаживании отношений с Пхеньяном.

# Международная политика # Фотофакт

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