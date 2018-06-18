США предъявили КНДР 47 требований для полного ядерного разоружения

Новости Северной Кореи. От Ким Чен Ына требуют полного безоговорочного и скорейшего разоружения, ликвидации ракет, ядерного, химического и биологического оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В противном случае санкции не снимут.