США предоставят Украине разведданные для ударов вглубь РФ – WSJ

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине разведывательные данные для атак на российский энергетический сектор и призвали своих союзников по НАТО поддержать эти действия. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на The Wall Street Journal.

Также рассматривается возможность поставок крылатых ракет «Томагавк» и боеприпасов «Барракуда», но окончательное решение пока не принято.

Москва предупредила, что, если ракеты будут переданы, она найдет способ ответить. Российские представители подчеркнули, что даже при поставках оружия военный баланс не изменится.

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