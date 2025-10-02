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США предоставят Украине разведданные для ударов вглубь РФ – WSJ

02 октября 2025 08:52
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США предоставят Украине разведданные для ударов вглубь РФ – WSJ-0

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине разведывательные данные для атак на российский энергетический сектор и призвали своих союзников по НАТО поддержать эти действия. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на The Wall Street Journal.

Также рассматривается возможность поставок крылатых ракет «Томагавк» и боеприпасов «Барракуда», но окончательное решение пока не принято.

Москва предупредила, что, если ракеты будут переданы, она найдет способ ответить. Российские представители подчеркнули, что даже при поставках оружия военный баланс не изменится.

Фото: pixabay

# Оружие и боеприпасы # Международная политика

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