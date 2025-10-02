Мерц обрушился с критикой на Орбана на саммите ЕС в Копенгагене

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц «обрушился с критикой» на премьера Венгрии Виктора Орбана на саммите ЕС. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Мерц обвинил Орбана в блокировании дискуссий по вопросам безопасности. Как пишет зарубежное издание, данная ситуация отражает растущее недовольство в ЕС позицией Будапешта, так как это препятствует введению санкций против РФ и вступлению Украины в ЕС.

При этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто также выразил сомнение в способности Украины выполнить требования для вступления в ЕС.

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