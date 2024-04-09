Швейцария не пригласила Россию на саммит по Украине

В Швейцарии планируют провести мирный саммит по Украине, но России приглашения не присылали. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря посольства РФ в Берне Владимира Хохлова.

Он добавил, что даже если оно поступит, РФ в нем не примет никакого участия.

Россия рассматривает саму идею мирной встречи как неприемлемую, так как она не учитывает российские интересы. При этом в Москве готовы к переговорам, но Киев наложил на них законадательный запрет. Однако Запад призывает Россию к ведению переговоров, но игнорирует отказ Киева от диалога.