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В Литве задержали мужчину, бросавшего коктейли Молотова в посольство РФ

09 апреля 2024 14:26
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Полиция Литвы арестовала подозреваемого в бросании бутылок с зажигательной смесью в российское посольство в Вильнюсе. Об этом пишет РИА Новости. Две ночи мужчина бросал бутылки с зажигательной смесью (коктейль Молотова) в посольство РФ в Вильнюсе.



Подозреваемый, 1974 года рождения, был заключен под стражу после анализа полученных данных. Два происшествия были соединены в одно дело. За повреждение имущества общеопасным методом задержанному грозит до пяти лет лишения свободы. В посольстве подтвердили информацию об этом инциденте и передали улики в полицию.

# Международная политика

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