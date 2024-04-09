В Литве задержали мужчину, бросавшего коктейли Молотова в посольство РФ

Полиция Литвы арестовала подозреваемого в бросании бутылок с зажигательной смесью в российское посольство в Вильнюсе. Об этом пишет РИА Новости. Две ночи мужчина бросал бутылки с зажигательной смесью (коктейль Молотова) в посольство РФ в Вильнюсе.

Подозреваемый, 1974 года рождения, был заключен под стражу после анализа полученных данных. Два происшествия были соединены в одно дело. За повреждение имущества общеопасным методом задержанному грозит до пяти лет лишения свободы. В посольстве подтвердили информацию об этом инциденте и передали улики в полицию.