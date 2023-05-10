Прямой эфир

Украинские БПЛА попытались атаковать военный объект под Воронежем

10 мая 2023 07:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Попытка удара по военному объекту в Воронежской области с помощью беспилотников предпринята со стороны Киева. Об этом заявил глава региона Александр Гусев, пишет РИА Новости. 

По его словам, ВСУ использовали два дрона. Один из них был ликвидирован, второй – отклонился от заданного курса и потерпел крушение. На месте инцидента работают специальные службы. Подробности ЧП устанавливаются. Ранее сообщалось, что в некоторых районах Воронежской области объявлен желтый уровень террористической опасности. 

# ЧП # Александр Гусев

Другие новости рубрики

Все новости
Байден признал, что дефолт в США приведёт к катастрофе
10 мая 2023 07:44

Байден признал, что дефолт в США приведёт к катастрофе

ФСБ России: в Запорожской области задержан планирующий теракты украинец
10 мая 2023 07:35

ФСБ России: в Запорожской области задержан планирующий теракты украинец

В Германии резко сократилось количество желающих купить автомобиль
10 мая 2023 06:57

В Германии резко сократилось количество желающих купить автомобиль