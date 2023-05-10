Украинские БПЛА попытались атаковать военный объект под Воронежем

Попытка удара по военному объекту в Воронежской области с помощью беспилотников предпринята со стороны Киева. Об этом заявил глава региона Александр Гусев, пишет РИА Новости.

По его словам, ВСУ использовали два дрона. Один из них был ликвидирован, второй – отклонился от заданного курса и потерпел крушение. На месте инцидента работают специальные службы. Подробности ЧП устанавливаются. Ранее сообщалось, что в некоторых районах Воронежской области объявлен желтый уровень террористической опасности.