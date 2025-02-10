США отказались от полетных программ F-35 и F-16 из-за Су-57
США отказались от летных испытаний истребителей F-35A и F-16 на выставке Aero India 2025 из-за показа Су-57. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на посла России Денис Алипов.
По его мнению, здоровая конкуренция – это естественный процесс, но к честной борьбе соперники не готовы.
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Су-57Э впервые будет участвовать в международном авиасалоне, который состоится с 10 по 14 февраля в Бангалоре.
Су-57 подтвердил свою высокую эффективность в реальных боевых условиях и характеризуется низкой заметностью для локаторов противника.