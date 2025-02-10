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США отказались от полетных программ F-35 и F-16 из-за Су-57

10 февраля 2025 10:01
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США отказались от летных испытаний истребителей F-35A и F-16 на выставке Aero India 2025 из-за показа Су-57. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на посла России Денис Алипов.

По его мнению, здоровая конкуренция – это естественный процесс, но к честной борьбе соперники не готовы.

США отказались от полетных программ F-35 и F-16 из-за Су-57-1

Фото: изображение сгенерировано ИИ

Су-57Э впервые будет участвовать в международном авиасалоне, который состоится с 10 по 14 февраля в Бангалоре.

Су-57 подтвердил свою высокую эффективность в реальных боевых условиях и характеризуется низкой заметностью для локаторов противника.

# Армия # Оружие и боеприпасы # Индия

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