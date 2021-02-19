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США официально вернулись к Парижскому соглашению по климату

19 февраля 2021 12:21
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Новости США. США официально восстановили участие в Парижском соглашении по климату. Джозеф Байден запустил процесс возвращения страны в международный договор 20 января, в первый же день своего пребывания на посту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США официально вернулись к Парижскому соглашению по климату-1

Соединенные Штаты занимают второе после Китая место в мире по выбросу парниковых газов. И это при значительно меньшем населении. Байден пообещал, что Америка станет одной из ведущих стран в борьбе против глобального потепления.

Спецпредставителем Белого дома по защите климата назначен бывший госсекретарь Джон Керри. Сегодня он вместе с генсеком ООН примет участие в церемонии по случаю возвращения США в Парижское соглашение.

# Экология # Джо Байден

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