США официально вернулись к Парижскому соглашению по климату

Новости США. США официально восстановили участие в Парижском соглашении по климату. Джозеф Байден запустил процесс возвращения страны в международный договор 20 января, в первый же день своего пребывания на посту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соединенные Штаты занимают второе после Китая место в мире по выбросу парниковых газов. И это при значительно меньшем населении. Байден пообещал, что Америка станет одной из ведущих стран в борьбе против глобального потепления.

Спецпредставителем Белого дома по защите климата назначен бывший госсекретарь Джон Керри. Сегодня он вместе с генсеком ООН примет участие в церемонии по случаю возвращения США в Парижское соглашение.