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США начали вывод войск из Афганистана

01 марта 2020 12:25
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Новости мира. США приступили к выводу войск из Афганистана. Такое решение было принято после того, как накануне Вашингтон подписал соглашение с талибами, направленное на установление мира в регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США начали вывод войск из Афганистана -1

В частности, стороны объединятся в борьбе против террористических группировок, действующих в Афганистане. В ответ Пентагон обещал, что 5 тысяч американских военнослужащих покинут территорию этой исламской страны до мая. А полный вывод всех войск планируется совершить в течение 14 месяцев.

США начали вывод войск из Афганистана -4

Однако если боевики нарушат условия сделки, то США восстановят свое присутствие в Афганистане.

# Международная политика # Фотофакт

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