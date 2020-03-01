США начали вывод войск из Афганистана

Новости мира. США приступили к выводу войск из Афганистана. Такое решение было принято после того, как накануне Вашингтон подписал соглашение с талибами, направленное на установление мира в регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, стороны объединятся в борьбе против террористических группировок, действующих в Афганистане. В ответ Пентагон обещал, что 5 тысяч американских военнослужащих покинут территорию этой исламской страны до мая. А полный вывод всех войск планируется совершить в течение 14 месяцев.