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Первые случаи коронавируса зафиксировали в Армении, Ирландии и Люксембурге

01 марта 2020 12:00
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Новости мира. Первые случаи коронавируса зафиксированы в Армении, Ирландии и Люксембурге. Все инфицированные посещали Иран или Италию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые случаи коронавируса зафиксировали в Армении, Ирландии и Люксембурге-1

Врачи сообщают, что состояние больных удовлетворительное. Тем временем, зарегистрированы первые случаи смерти от Covid-19 в США, Таиланде и Австралии.

В Китае около половины заразившихся коронавирусом уже выздоровели

Первые случаи коронавируса зафиксировали в Армении, Ирландии и Люксембурге-4

В связи с этим американские власти вводят запрет на въезд для иностранцев, которые посещали Иран за последние две недели. А также повышают уровень опасности на поездки в некоторые регионы Италии и Южной Кореи, где также высокий показатель распространения коронавируса.

# Коронавирус # Фотофакт

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