Первые случаи коронавируса зафиксировали в Армении, Ирландии и Люксембурге

Новости мира. Первые случаи коронавируса зафиксированы в Армении, Ирландии и Люксембурге. Все инфицированные посещали Иран или Италию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Врачи сообщают, что состояние больных удовлетворительное. Тем временем, зарегистрированы первые случаи смерти от Covid-19 в США, Таиланде и Австралии.

В связи с этим американские власти вводят запрет на въезд для иностранцев, которые посещали Иран за последние две недели. А также повышают уровень опасности на поездки в некоторые регионы Италии и Южной Кореи, где также высокий показатель распространения коронавируса.