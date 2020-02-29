В Москве +6, в Киеве +9. Погода в Европе на неделю с 2 по 8 марта

В Париже синоптики обещают пасмурную погоду и +8. На градус теплее в Мадриде, рассказали в программе «Плюс-минус». Дожди и до +13. Синоптики рассказали о погоде на неделю В Вене прогнозируют +11 и дожди. Тот же расклад, но на два пункта теплее, в Риме.

Переменная облачность и +13 ожидается в Софии. На 4 градуса прохладнее в Анкаре, зато солнечно. В Афинах будет +17 и ясно.