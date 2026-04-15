США может охватить эпидемия кариеса из-за дефицита фтора в питьевой воде

Это вещество добавляют в питьевую воду для защиты зубов, а его главный мировой экспортер – Израиль – из-за эскалации на Ближнем Востоке проводит массовую мобилизацию. На производстве возникла нехватка рабочих, и поставки фтора на американский рынок снизились. Уже есть первые последствия: в Мэриленде концентрация вещества в воде упала почти вдвое относительно нормы, а в Пенсильвании на несколько недель вовсе отказались от фторирования.