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США может охватить эпидемия кариеса из-за дефицита фтора в питьевой воде

15 апреля 2026 06:57
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Из-за перебоев с поставками фтор-кремниевой кислоты США могут столкнуться с эпидемией кариеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США может охватить эпидемия кариеса из-за дефицита фтора в питьевой воде-2

Это вещество добавляют в питьевую воду для защиты зубов, а его главный мировой экспортер – Израиль – из-за эскалации на Ближнем Востоке проводит массовую мобилизацию. На производстве возникла нехватка рабочих, и поставки фтора на американский рынок снизились. Уже есть первые последствия: в Мэриленде концентрация вещества в воде упала почти вдвое относительно нормы, а в Пенсильвании на несколько недель вовсе отказались от фторирования.

# США

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