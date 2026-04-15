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Кенийские фермеры уничтожают цветы из‑за кризиса авиаперевозок

15 апреля 2026 06:04
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Из-за нестабильности на Ближнем Востоке кенийские фермеры вынуждены уничтожать собранные цветы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кенийские фермеры уничтожают цветы из‑за кризиса авиаперевозок-2

Резкий рост цен на авиационный керосин – на 83 % – в сочетании с закрытием части воздушного пространства над регионом сделал авиаперевозки из Африки крайне дорогими. В результате стоимость доставки превышает цену самой продукции: отправлять цветы самолетами стало совсем невыгодно. Поставщики массово избавляются от товара, который невозможно реализовать с прибылью.

# Конфликт на Ближнем Востоке

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