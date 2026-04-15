Кенийские фермеры уничтожают цветы из‑за кризиса авиаперевозок

Резкий рост цен на авиационный керосин – на 83 % – в сочетании с закрытием части воздушного пространства над регионом сделал авиаперевозки из Африки крайне дорогими. В результате стоимость доставки превышает цену самой продукции: отправлять цветы самолетами стало совсем невыгодно. Поставщики массово избавляются от товара, который невозможно реализовать с прибылью.