США и союзники начинают военные учения сразу на всех континентах – Пентагон

Страны Запада продолжают наращивать военную мощь. Теперь учения НАТО, которые и так охватили десятки стран, развернутся еще масштабнее. В Пентагоне заявили, что США совместно с союзниками начинают глобальные маневры, которые охватят все континенты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По некоторым сведениям, в них задействуют несколько сотен тысяч военнослужащих. Впрочем, их точное количество, как и число техники, кораблей и самолетов, пока не разглашается. О масштабе учений говорит и тот факт, что они будут длиться три месяца. При этом 11 сложных маневров должны проходить в зоне ответственности Европейского командования США. Как заявили в Пентагоне, учения призваны продемонстрировать возможности Америки вместе с союзниками и партнерами.

Сабрина Сингх, пресс-секретарь Пентагона:

LSGE 24 представляет собой глобальные учения, координируемые Европейским командованием США совместно с боевыми командованиями Министерства обороны в этом году. В них участвуют военнослужащие армии, флота, морской пехоты, ВВС и космических сил США, которые демонстрируют совместное и многонациональное военное сотрудничество.