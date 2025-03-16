США допустили меры против РФ при отказе от перемирия в Украине

По словам помощника главы американского государства Майка Уолтца, США рассматривают вопрос о принятии мер против России, если она не согласится на предложенный Дональдом Трампом вариант прекращения огня в Украине. Об этом пишет ТАСС.
По словам помощника главы американского государства Майка Уолтца, США рассматривают вопрос о принятии мер против России, если она не согласится на предложенный Дональдом Трампом вариант прекращения огня в Украине. Об этом пишет ТАСС.
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«Несомненно, рассматриваются все варианты», – сказал он.
Он подчеркнул, что все варианты остаются на столе переговоров.