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США допустили меры против РФ при отказе от перемирия в Украине

16 марта 2025 16:11
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По словам помощника главы американского государства Майка Уолтца, США рассматривают вопрос о принятии мер против России, если она не согласится на предложенный Дональдом Трампом вариант прекращения огня в Украине. Об этом пишет ТАСС.

США допустили меры против РФ при отказе от перемирия в Украине-1

Фото: pixabay

«Несомненно, рассматриваются все варианты», – сказал он.

Он подчеркнул, что все варианты остаются на столе переговоров.

# Международная политика # США # Россия

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