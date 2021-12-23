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США будет защищать Литву от российско-белорусской угрозы? Вот к каким выводам пришли западные политики

23 декабря 2021 20:49
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Литва из-за мнимой угрозы со стороны России и Беларуси собирается наращивать военное преимущество за счет Штатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

США будет защищать Литву от российско-белорусской угрозы? Вот к каким выводам пришли западные политики-1

Ольга Шерснева, СТВ:  
Главы Минобороны Литвы и США обсудили возможность постоянного присутствия американских военных в республике. Вымышленная угроза в глазах литовского министра – реальное давление. Оказывает его на Литовскую Республику, как и прежде, союз Беларуси и России. Помогает в этом и Китай.  

США будет защищать Литву от российско-белорусской угрозы? Вот к каким выводам пришли западные политики-4

Ольга Шерснева:
Защищать от нас теперь придется не только Прибалтику. Обеспечив собственную безопасность, министры на встрече не забыли и про друзей. Главы Минобороны сошлись во мнении, что помочь нужно и Украине. Она ведь тоже попала под прессинг. Перед лицом российской военной угрозы США пообещали оказать ей поддержку. Известно также, что в ходе встречи министры подписали соглашение о сотрудничестве в области оборонных закупок.  

# Международная политика # Арвидас Анушаускас # Ллойд Остин # Ольга Шерснёва # Фотофакт

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