США будет защищать Литву от российско-белорусской угрозы? Вот к каким выводам пришли западные политики

Ольга Шерснева, СТВ: Главы Минобороны Литвы и США обсудили возможность постоянного присутствия американских военных в республике. Вымышленная угроза в глазах литовского министра – реальное давление. Оказывает его на Литовскую Республику, как и прежде, союз Беларуси и России. Помогает в этом и Китай.

Ольга Шерснева:

Защищать от нас теперь придется не только Прибалтику. Обеспечив собственную безопасность, министры на встрече не забыли и про друзей. Главы Минобороны сошлись во мнении, что помочь нужно и Украине. Она ведь тоже попала под прессинг. Перед лицом российской военной угрозы США пообещали оказать ей поддержку. Известно также, что в ходе встречи министры подписали соглашение о сотрудничестве в области оборонных закупок.