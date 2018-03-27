Среди жертв – 41 ребёнок. В Кемерово уточнили количество погибших и пострадавших при пожаре в ТЦ

Новости России. Названо точное количество детей, погибших при пожаре в торговом центре Кемерово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По официальным данным, среди жертв – 41 ребенок. Число пострадавших в результате пожара в кемеровском торговом комплексе возросло до 67. В больницах остаются 15 человек.

Продолжаются процедуры опознания тел. К этому времени экспертам удалось установить личности 25 погибших. Следователи устанавливают обстоятельства этой страшной трагедии. За помощью специалисты обратились к посетителям, которые в момент возгорания находились на четвертом этаже центра. Они надеются, что со слов очевидцев удастся восстановить полную картину произошедшего.

«Они начали убегать, их не пропускали: «Идите по другой лестнице, идите в другую сторону» – очевидцы о пожаре в ТЦ Кемерово

СК РФ о пожаре в ТЦ Кемерова: «Задержаны и допрошены четверо подозреваемых»