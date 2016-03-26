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Спецслужбы установили личность ещё одного из организаторов терактов в Брюсселе

26 марта 2016 13:54
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Новости Бельгии. Спецслужбы установили личность ещё одного из организаторов терактов в Брюсселе. Это тот самый «человек в шляпе», которого засняли рядом со смертниками братьями Бакрауи камеры наблюдения аэропорта. Опознал преступника и таксист, который подвозил террористов до воздушной гавани.

Помимо этого установлено, что братья-смертники до теракта работали уборщиками в воздушной гавани.

Из Бельгии также приходят новые подробности убийства сотрудника службы безопасности атомной станции, которая значилась в числе возможных объектов террористических атак. Известно, что в руках у преступников оказался пропуск охранника, который дает доступ не только к АЭС, но и к ряду секретной информации. Специалисты предупреждают о возможных масштабных кибератаках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Теракт

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