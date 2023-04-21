Украину обвинили в уничтожении польского фермерства

Запрет на ввоз в страну зерна из Украины в Варшаве принят с большим опозданием. Местные фермеры уже на грани банкротства, пишет РИА Новости со ссылкой на Fakt.

У польских фермеров остаются сотни тонн зерна, реализовать которое возможностей нет. Техническая сельскохозяйственная продукция из Украины заняла местный рынок. Из-за низкой ее стоимости производители отдали предпочтение импорту, польские предприниматели несут колоссальные убытки. Издание пишет, что местные фермеры просят дать им возможность работать, ведь их разорение означает «смерть для села», а смерть села, отмечают они, несет беду для города.

С февраля 2023 года польские фермеры устраивают протесты с требованием запретить импорт в страну зерна из Украины. Аграрии отмечают, что в Польше остается зерно из другого государства, которое должно далее экспортироваться. К тому же, местные предприниматели заявляют, что украинская продукция не соответствует качеству: зерно загрязнено. Только за прошлый год в Польшу из Украины привезено около 2 млн тонн зерна.