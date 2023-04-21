Протестующие во Франции призывают Макрона уйти в отставку
Новости Франции. Французы, выступающие против пенсионной реформы, 20 апреля ворвались в здание биржи Euronext в Париже. Активисты жгли файеры и призывали Макрона уйти в отставку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После протестующие ворвались в музей изобразительных искусств и символично вывесили плакаты перед знаменитой скульптурой «Врата ада». После этого демонстранты вернулись на улицы, где продолжили протесты.
Напряженная ситуация сохранялась и в Ренне. Там для разгона митингующих полиция снова применила слезоточивый газ и водометы. Не обошлось без жестких задержаний и побоев.
А вот в коммуне Ганж, куда приехал Макрон, правоохранители оказались спокойнее – просто забрали у активистов кастрюли. Напомним, французы неоднократно проводили «марши пустых кастрюль», пытаясь обратить внимание властей на свою бедность.