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Протестующие во Франции призывают Макрона уйти в отставку

21 апреля 2023 06:34
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Новости Франции. Французы, выступающие против пенсионной реформы, 20 апреля ворвались в здание биржи Euronext в Париже. Активисты жгли файеры и призывали Макрона уйти в отставку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После протестующие ворвались в музей изобразительных искусств и символично вывесили плакаты перед знаменитой скульптурой «Врата ада». После этого демонстранты вернулись на улицы, где продолжили протесты.

Протестующие во Франции призывают Макрона уйти в отставку-1

Напряженная ситуация сохранялась и в Ренне. Там для разгона митингующих полиция снова применила слезоточивый газ и водометы. Не обошлось без жестких задержаний и побоев.

Протестующие во Франции призывают Макрона уйти в отставку-4

А вот в коммуне Ганж, куда приехал Макрон, правоохранители оказались спокойнее – просто забрали у активистов кастрюли. Напомним, французы неоднократно проводили «марши пустых кастрюль», пытаясь обратить внимание властей на свою бедность.

# Акции протеста # Эммануэль Макрон # Новости Франции # Фотофакт

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