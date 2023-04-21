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В Латвии запретили праздновать День Победы

21 апреля 2023 06:22
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Новости Латвии. В Латвии запретили праздновать День Победы. Законопроект принят в двух чтениях в срочном порядке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нововведение поддержали 79 депутатов, один воздержался.

В Латвии запретили праздновать День Победы-1

Фракция «Стабильность» голосовать отказалась. Теперь, согласно документу, 9 Мая в Латвии будут запрещены любые общественные мероприятия за исключением торжеств по случаю Дня Европы. Причину озвучила глава Комиссии по правам человека. По ее словам, «часть латвийского общества использует День Победы для прославления тоталитарного и оккупационного режимов».

В последний раз мероприятия 9 Мая проводились в Риге еще до пандемии в 2019 году. Они собирали десятки тысяч человек у Памятника освободителям. В августе 2022-го монумент был демонтирован.

# Праздничные даты # Новости Латвии # Фотофакт

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