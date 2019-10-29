Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик о конфликте в Украине: «Стороны возобновили разведение сил и средств в Золотом»
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик призывает стороны конфликта в Украине сделать все возможное для устойчивого перемирия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Режим прекращения огня все еще нарушается.
Сегодня, 29 октября, в Минске прошло очередное заседание контактной группы. Сторонам удалось согласовать дату разведения сил в районе населенного пункта Петровское. Ожидается, что процесс начнется совсем скоро. Однако точное время проведения операции широкой огласке решили не предавать.
Похоже, ситуация на востоке Украины начинает выравниваться. Сделан важный шаг на пути мира. Сегодня стороны конфликта запустили сигнальные ракеты, сообщающие о готовности отступить от линии соприкосновения в Золотом.
Мартин Сайдик, спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе:
Стороны сегодня возобновили разведение сил и средств в Золотом. Ими были пущены белые, зеленые сигнальные ракеты, подтверждающие их готовность к этому. Это очень важное заявление, может дать положительное развитие.
Следующая встреча трехсторонней контактной группы состоится 12 ноября.