Прямой эфир

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик о конфликте в Украине: «Стороны возобновили разведение сил и средств в Золотом»

29 октября 2019 16:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик призывает стороны конфликта в Украине сделать все возможное для устойчивого перемирия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Режим прекращения огня все еще нарушается.

Сегодня, 29 октября, в Минске прошло очередное заседание контактной группы. Сторонам удалось согласовать дату разведения сил в районе населенного пункта Петровское. Ожидается, что процесс начнется совсем скоро. Однако точное время проведения операции широкой огласке решили не предавать.

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик о конфликте в Украине: «Стороны возобновили разведение сил и средств в Золотом»-1

Похоже, ситуация на востоке Украины начинает выравниваться. Сделан важный шаг на пути мира. Сегодня стороны конфликта запустили сигнальные ракеты, сообщающие о готовности отступить от линии соприкосновения в Золотом.

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик о конфликте в Украине: «Стороны возобновили разведение сил и средств в Золотом»-4

Мартин Сайдик, спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе:
Стороны сегодня возобновили разведение сил и средств в Золотом. Ими были пущены белые, зеленые сигнальные ракеты, подтверждающие их готовность к этому. Это очень важное заявление, может дать положительное развитие.

Следующая встреча трехсторонней контактной группы состоится 12 ноября.

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик о конфликте в Украине: «Стороны возобновили разведение сил и средств в Золотом»-7

# Война в Украине # Мартин Сайдик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Золотом началось разведение сил
29 октября 2019 13:47

В Золотом началось разведение сил

Из-за пожара в Калифорнии Шварценеггер оставил свой дом
29 октября 2019 13:30

Из-за пожара в Калифорнии Шварценеггер оставил свой дом

Александр Лукашенко поздравил турецкий народ с Днём Республики
29 октября 2019 13:13

Александр Лукашенко поздравил турецкий народ с Днём Республики