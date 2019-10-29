Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик о конфликте в Украине: «Стороны возобновили разведение сил и средств в Золотом»

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик призывает стороны конфликта в Украине сделать все возможное для устойчивого перемирия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Режим прекращения огня все еще нарушается.

Сегодня, 29 октября, в Минске прошло очередное заседание контактной группы. Сторонам удалось согласовать дату разведения сил в районе населенного пункта Петровское. Ожидается, что процесс начнется совсем скоро. Однако точное время проведения операции широкой огласке решили не предавать.