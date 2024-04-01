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Глава Rheinmetall: в случае конфликта США не помогут европейцам

01 апреля 2024 09:43
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США не будут оказывать помощь Европе в случаях возникновения военной угрозы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера.

Он заметил, что Штаты больше внимания уделяют Азиатско-Тихоокеанскому региону. Также Паппергер призвал европейские страны к созданию крупных оборонительных компаний, чтобы они могли конкурировать с американскими.

По его мнению, Германия должна и дальше укреплять военную мощь независимо от результатов президентских выборов в США.

# Международная политика

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