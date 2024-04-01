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Оппозиция в Турции впервые побеждает на выборах в местные органы самоуправления

01 апреля 2024 08:16
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Впервые за последние десятилетия Народно-республиканская партия (НРП) обогнала Партию справедливости и развития (ПСР) в борьбе за посты мэров в городах Турции. Об этом пишет ТАСС.

По информации агентства Anadolu, НРП получает 38,17% голосов, а ПСР, доминировавшая в регионе более 20 лет, – 36,9 %. У НРП находится под контролем большей части западной Турции, в том числе Анкары, Антальи, Измира и Стамбула.

ПСР по-прежнему занимает ведущие позиции в городских советах и районных муниципалитетах на общенациональном уровне, однако в большинстве районных муниципалитетов в крупнейших городах ПСР также получает большинство голосов.

# Международная политика

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