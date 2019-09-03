Спасатели США нашли тела 25 погибших в результате пожара на судне

Новости США. Продолжаются поиски 9 пропавших без вести в результате пожара на судне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По последним данным, спасатели уже нашли 25 тел погибших.

ЧП произошло накануне. Прогулочное судно, на борту которого находились 39 человек, загорелось и затонуло недалеко от берега штата Калифорния.