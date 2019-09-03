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Спасатели США нашли тела 25 погибших в результате пожара на судне

03 сентября 2019 08:21
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Новости США. Продолжаются поиски 9 пропавших без вести в результате пожара на судне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По последним данным, спасатели уже нашли 25 тел погибших.

Спасатели США нашли тела 25 погибших в результате пожара на судне-1

ЧП произошло накануне. Прогулочное судно, на борту которого находились 39 человек, загорелось и затонуло недалеко от берега штата Калифорния.

Спасатели США нашли тела 25 погибших в результате пожара на судне-4

Экипажу удалось спастись: они находились на палубе и спрыгнули в воду. Пассажиры в это время спали в помещении под палубой. Причина возгорания пока неизвестна. На месте происшествия работают экстренные службы.

# Кораблекрушения # Фотофакт

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