В рамках подготовки к саммиту в «нормандском» формате. В Берлине встретятся советники лидеров четырёх стран

Новости Германии. Традиционно заседания будут проходить без участия прессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Политики попытаются согласовать дату и место проведения саммита, а также обсудят реализацию Минских соглашений.