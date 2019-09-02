В рамках подготовки к саммиту в «нормандском» формате. В Берлине встретятся советники лидеров четырёх стран

Новости Германии. Традиционно заседания будут проходить без участия прессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. Традиционно заседания будут проходить без участия прессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Политики попытаются согласовать дату и место проведения саммита, а также обсудят реализацию Минских соглашений.
На полях G7 во Франции Эммануэль Макрон анонсировал встречу лидеров «нормандской четверки». По его словам, саммит должен пройти в Париже в сентябре.