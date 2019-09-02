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В рамках подготовки к саммиту в «нормандском» формате. В Берлине встретятся советники лидеров четырёх стран

02 сентября 2019 12:31
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Новости Германии. Традиционно заседания будут проходить без участия прессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках подготовки к саммиту в «нормандском» формате. В Берлине встретятся советники лидеров четырёх стран-1

Политики попытаются согласовать дату и место проведения саммита, а также обсудят реализацию Минских соглашений.

В рамках подготовки к саммиту в «нормандском» формате. В Берлине встретятся советники лидеров четырёх стран-4

На полях G7 во Франции Эммануэль Макрон анонсировал встречу лидеров «нормандской четверки». По его словам, саммит должен пройти в Париже в сентябре.

В рамках подготовки к саммиту в «нормандском» формате. В Берлине встретятся советники лидеров четырёх стран-7

# Международная политика

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