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Во время урагана Дориан утонул 7-летний мальчик, его сестра пропала без вести

02 сентября 2019 13:00
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Новости США. Ураган Дориан обрушился на Багамские острова и уже привел к жертвам. 7-летний мальчик утонул, когда его семья пыталась спастись от удара стихии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время урагана Дориан утонул 7-летний мальчик, его сестра пропала без вести -1

Сестра погибшего пропала без вести. Скорость ветра на островах достигает 289 км/ч. Он валит деревья и линии электропередач, срывает с домов крыши.

Во время урагана Дориан утонул 7-летний мальчик, его сестра пропала без вести -4

Поступают сообщения о разрушенных зданиях. Сотни домов затоплены.

Во время урагана Дориан утонул 7-летний мальчик, его сестра пропала без вести -7

К удару стихии готовятся жители прибрежных районов трех американских штатов. Люди спешно покидают дома. Во Флориде, Джорджии, Северной и Южной Каролине действует режим чрезвычайной ситуации.

Во время урагана Дориан утонул 7-летний мальчик, его сестра пропала без вести -10

Во время урагана Дориан утонул 7-летний мальчик, его сестра пропала без вести -12

# Ураганы # Фотофакт

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