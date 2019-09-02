Во время урагана Дориан утонул 7-летний мальчик, его сестра пропала без вести

Новости США. Ураган Дориан обрушился на Багамские острова и уже привел к жертвам. 7-летний мальчик утонул, когда его семья пыталась спастись от удара стихии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Ураган Дориан обрушился на Багамские острова и уже привел к жертвам. 7-летний мальчик утонул, когда его семья пыталась спастись от удара стихии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сестра погибшего пропала без вести. Скорость ветра на островах достигает 289 км/ч. Он валит деревья и линии электропередач, срывает с домов крыши.
Поступают сообщения о разрушенных зданиях. Сотни домов затоплены.
К удару стихии готовятся жители прибрежных районов трех американских штатов. Люди спешно покидают дома. Во Флориде, Джорджии, Северной и Южной Каролине действует режим чрезвычайной ситуации.