Жертвами урагана «Дориан» на Багамах стали 5 человек
Новости США. Жертвами урагана «Дориан» на Багамских островах стали уже 5 человек. Разрушены и повреждены более 13 тысяч зданий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стихия обрушилась на остров в выходные, принеся с собой ливни и мощный ветер.
Сейчас сила «Дориана» упала до четвертой из пяти возможных категорий. Порывы ветра внутри урагана достигают 265 километров в час.
Он движется к восточному побережью США. Из-за приближения стихии в штате Вирджиния объявили режим чрезвычайной ситуации. Ранее по этой же причине режим ЧС ввели во Флориде, Джорджии, Южной и Северной Каролине.
В ожидании урагана прекратили работу международные аэропорты. В воздушной гавани Орландо отменены сотни авиарейсов.