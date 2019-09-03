Жертвами урагана «Дориан» на Багамах стали 5 человек

Новости США. Жертвами урагана «Дориан» на Багамских островах стали уже 5 человек. Разрушены и повреждены более 13 тысяч зданий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стихия обрушилась на остров в выходные, принеся с собой ливни и мощный ветер.