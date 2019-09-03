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Жертвами урагана «Дориан» на Багамах стали 5 человек

03 сентября 2019 08:09
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Новости США. Жертвами урагана «Дориан» на Багамских островах стали уже 5 человек. Разрушены и повреждены более 13 тысяч зданий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стихия обрушилась на остров в выходные, принеся с собой ливни и мощный ветер.

Жертвами урагана «Дориан» на Багамах стали 5 человек-1

Сейчас сила «Дориана» упала до четвертой из пяти возможных категорий. Порывы ветра внутри урагана достигают 265 километров в час.

Жертвами урагана «Дориан» на Багамах стали 5 человек-4

Он движется к восточному побережью США. Из-за приближения стихии в штате Вирджиния объявили режим чрезвычайной ситуации. Ранее по этой же причине режим ЧС ввели во Флориде, Джорджии, Южной и Северной Каролине.

Жертвами урагана «Дориан» на Багамах стали 5 человек-7

В ожидании урагана прекратили работу международные аэропорты. В воздушной гавани Орландо отменены сотни авиарейсов.

# Ураганы # Фотофакт

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