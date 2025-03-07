SpaceX «потеряла» свой космический корабль Starship во время испытаний

Компания SpaceX потеряла свой космический корабль Starship во время своего восьмого испытательного запуска. Об этом пишет РИА Новости.

Ракета-носитель стартовала с космодрома Starbase в Техасе в 02:34 по московскому времени. Хотя запуск и отделение корабля прошли успешно, связь с ним была потеряна, и прием телеметрии прекратился.

Ракета-носитель Super Heavy благополучно вернулась на стартовую площадку. Позже SpaceX заявила о «быстром незапланированном демонтаже» во время вывода на орбиту - термин, который стал популярным после взрыва аппарата в апреле 2023 года.