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SpaceX «потеряла» свой космический корабль Starship во время испытаний

07 марта 2025 10:17
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Компания SpaceX потеряла свой космический корабль Starship во время своего восьмого испытательного запуска. Об этом пишет РИА Новости.

Ракета-носитель стартовала с космодрома Starbase в Техасе в 02:34 по московскому времени. Хотя запуск и отделение корабля прошли успешно, связь с ним была потеряна, и прием телеметрии прекратился.

Ракета-носитель Super Heavy благополучно вернулась на стартовую площадку. Позже SpaceX заявила о «быстром незапланированном демонтаже» во время вывода на орбиту - термин, который стал популярным после взрыва аппарата в апреле 2023 года.

SpaceX «потеряла» свой космический корабль Starship во время испытаний-1

Фото: pixabay

В сообщении X компания сообщила, что проанализирует полученные данные, чтобы разобраться в причинах инцидента и повысить надежность Starship. В социальных сетях пользователи публикуют видео, на котором якобы видны падающие обломки корабля. Это уже второй подряд провал: испытания 17 января также закончились неудачей.

# Наука

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