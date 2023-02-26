«Союз МС-23» пристыковался к МКС, в сентябре на корабле вернутся на Землю три космонавта

Новости России. Утром космический корабль «Союз МС-23» пристыковался к МКС. Запуск новой капсулы осуществили в беспилотном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Корабль доставил на орбиту груз весом более 400 килограммов. Но основная его задача – вернуть на Землю застрявший на орбите экипаж. Напомним, ранее его возвращение пришлось отложить из-за проблем с системой охлаждения космического судна. «Союз МС-23» пробудет на орбите 215 суток. Поэтому дома космонавты окажутся лишь в сентябре. А поврежденный «Союз МС-22» приземлится без экипажа в марте.