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«Союз МС-23» пристыковался к МКС, в сентябре на корабле вернутся на Землю три космонавта

26 февраля 2023 12:17
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Новости России. Утром космический корабль «Союз МС-23» пристыковался к МКС. Запуск новой капсулы осуществили в беспилотном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Союз МС-23» пристыковался к МКС, в сентябре на корабле вернутся на Землю три космонавта-1

Корабль доставил на орбиту груз весом более 400 килограммов. Но основная его задача – вернуть на Землю застрявший на орбите экипаж. Напомним, ранее его возвращение пришлось отложить из-за проблем с системой охлаждения космического судна. «Союз МС-23» пробудет на орбите 215 суток. Поэтому дома космонавты окажутся лишь в сентябре. А поврежденный «Союз МС-22» приземлится без экипажа в марте.

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# Космос # Фотофакт

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