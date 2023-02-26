В Иране разработали крылатые ракеты дальностью до 1650 метров

Новости Ирана. Иран разработал и даже продемонстрировал во время испытаний крылатые ракеты большой дальности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они уже добавлены в оружейный арсенал страны. Сообщается, что ракета способна преодолевать расстояние в 1650 метров. Таким образом Иран расширяет свою ракетную программу, несмотря на возражения Соединенных Штатов и Европы. Программа сугубо оборонная и имеет характер сдерживания, успокоили в Тегеране.