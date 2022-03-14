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Советник главы офиса Зеленского прокомментировал ход четвёртого раунда переговоров: «Коммуникация тяжело, но идёт»

14 марта 2022 14:13
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Четвертый раунд переговоров между Россией и Украиной проходит в видеорежиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже появились первые подробности.  

Советник главы офиса Зеленского прокомментировал ход четвёртого раунда переговоров: «Коммуникация тяжело, но идёт»-1

Как заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, делегации активно выражают свои позиции. Коммуникация тяжело, но идет.  

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# Международная политика # Михаил Подоляк # Владимир Зеленский # Фотофакт

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