Советник главы офиса Зеленского прокомментировал ход четвёртого раунда переговоров: «Коммуникация тяжело, но идёт»

Четвертый раунд переговоров между Россией и Украиной проходит в видеорежиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже появились первые подробности.
Четвертый раунд переговоров между Россией и Украиной проходит в видеорежиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже появились первые подробности.
Как заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, делегации активно выражают свои позиции. Коммуникация тяжело, но идет.
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