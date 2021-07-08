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Совбез ООН осудил убийство президента Гаити. Ситуацию обсудят на экстренном заседании

08 июля 2021 11:23
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Совбез ООН осудил убийство президента Гаити и призвал сохранять в стране стабильность, не допуская эскалации насилия. Ожидается, что 8 июля ситуацию обсудят на экстренном заседании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совбез ООН осудил убийство президента Гаити. Ситуацию обсудят на экстренном заседании-1

Напомним, Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате вооруженного нападения на его резиденцию. Огнестрельные ранения получила также супруга президента. В критическом состоянии ее доставили для лечения в США. Власти страны считают, что за преступлением стоят иностранные наемники. Четверых подозреваемых удалось ликвидировать. Еще двое сейчас дают показания. Сейчас в Гаити военное положение. Объявлен двухнедельный траур.

# Убийство # Жовенель Моиз # Мартина Моиз # Фотофакт

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