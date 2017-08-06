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Совбез ООН единогласно одобрил новые санкции против Северной Кореи на фоне запуска баллистических ракет Пхеньяном

06 августа 2017 10:41
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Совет Безопасности ООН единогласно одобрил новые санкции против Северной Кореи. Произошло это на фоне очередного запуска баллистических ракет Пхеньяном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совбез ООН единогласно одобрил новые санкции против Северной Кореи на фоне запуска баллистических ракет Пхеньяном-1

Сам проект резолюции представили США. Последствием стало уменьшение северокорейского экспорта на 1 миллиард долларов. Страны-участницы Организации Объединенных Наций обязуются не создавать новые предприятия с КНДР и не расширять существующие. Данные санкции поддержали такие страны как Россия и Китай.

# ООН

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