Совбез ООН единогласно одобрил новые санкции против Северной Кореи на фоне запуска баллистических ракет Пхеньяном

Совет Безопасности ООН единогласно одобрил новые санкции против Северной Кореи. Произошло это на фоне очередного запуска баллистических ракет Пхеньяном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сам проект резолюции представили США. Последствием стало уменьшение северокорейского экспорта на 1 миллиард долларов. Страны-участницы Организации Объединенных Наций обязуются не создавать новые предприятия с КНДР и не расширять существующие. Данные санкции поддержали такие страны как Россия и Китай.