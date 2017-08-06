Для урегулирования финансовых проблем по выходу из ЕС Лондон выплатит 40 млрд евро

Новости Великобритании. Лондон согласен выплатить 40 миллиардов евро для урегулирования финансовых проблем по выходу из ЕС. Такая информация появилась у одной из крупнейших британских газет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внушительная сумма может вызвать серьезные разногласия в парламенте. Не все в британском правительстве горят желанием расстаться с деньгами. Кстати, Туманный Альбион произведет оплату лишь в том случае, если ЕС зачтет ее как одно из условий будущего договора. В мае Брюссель хотел получить 100 миллиардов евро.