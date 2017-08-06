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Тайфун «Нору» в Японии унес жизни двух человек и оставил без света 14 тысяч

06 августа 2017 10:39
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Новости Японии. На юге Японии свирепствует тайфун «Нору». Жертвами стихии уже стали два человека. Без света остались 14 тысяч жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тайфун «Нору» в Японии унес жизни двух человек и оставил без света 14 тысяч-1

Авиакомпании были вынуждены отменить сотни рейсов. Многочисленные осадки сопровождаются ураганными порывами. Их скорость достигает 30 метров в секунду. Синоптики отмечают: таких интенсивных дождей в краях не было вот уже 50 лет.

Кроме того, тайфун движется крайне медленно. В результате он «зависает» над одной и той же областью, таким образом ненастье продлиться дольше обычного. К вечеру стихия должна добраться до востока страны.

# Ураганы

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