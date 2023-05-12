Сотрудники лондонского аэропорта Хитроу устроили забастовку

Десятки людей собрались на кольцевой развязке с флагами и плакатами и призвали руководство компании увеличить заработную плату. С 2017 года среднее вознаграждение сотрудников Хитроу в реальном выражении упало на четверть. В год им платят примерно на 6 000 фунтов стерлингов меньше, чем их коллегам в других аэропортах британской столицы. Финансовое положение усугубилось на фоне кризиса стоимости жизни и стремительного роста инфляции.