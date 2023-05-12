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Сотрудники лондонского аэропорта Хитроу устроили забастовку

12 мая 2023 06:12
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Новости Великобритании. Почти полторы тысячи сотрудников службы безопасности крупнейшего британского аэропорта Хитроу недовольны оплатой труда. Работники устроили забастовку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сотрудники лондонского аэропорта Хитроу устроили забастовку-1

Десятки людей собрались на кольцевой развязке с флагами и плакатами и призвали руководство компании увеличить заработную плату. С 2017 года среднее вознаграждение сотрудников Хитроу в реальном выражении упало на четверть. В год им платят примерно на 6 000 фунтов стерлингов меньше, чем их коллегам в других аэропортах британской столицы. Финансовое положение усугубилось на фоне кризиса стоимости жизни и стремительного роста инфляции.  

# Акции протеста # Новости Великобритании # Фотофакт

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